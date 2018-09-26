新聞分析－川普期中考 大打貿易牌台灣牌

2018年09月26日 04:11 中國時報 王嘉源

美陸敵意近來有日益加深之勢，不僅是貿易戰升級，軍事對話亦擱置。就在貿易戰戰火急之際，美國24日又批准對台軍售案，顯示「台灣牌」也不會缺席，而隨著11月初的美國期中選舉腳步逼近，美陸雙邊關係緊張可能只會愈發擴散外溢。

先前，由於美國總統川普堅持再對2000億美元大陸商品祭出懲罰性關稅，陸方因此取消了國務院副總理劉鶴月底率團赴美計畫，放棄重啟美陸部長級貿易磋商。有美媒指出，北京方面越來越形成一種共識，那就是，在11月的美國期中選舉之後，大陸才會與川普政府展開實質性的談判。

但一波未平，一波又起，美陸貿易戰正在向其他領域擴散。美國因為大陸向俄羅斯購買戰機和飛彈系統，提出制裁中共中央軍委裝備發展部及其部長李尚福，陸方為此大動作召見美國大使抗議，並召回正在美國參加國際研討會並計畫訪美的海軍司令沈金龍，推遲原定9月下旬在北京舉行的陸美軍事對話。

就在向大陸軍方祭出制裁後沒幾天，美國又宣布將向台灣出售包括F-16戰機配件在內的新一批軍備，這種時機絕非巧合。因為大陸向俄購入蘇-35戰機和S-400「凱旋」地對空飛彈系統，可能會讓周邊國家戰機升級的努力歸零，對亞太軍力平衡包括台海的制空權影響頗鉅。

隨著美國期中選舉不到2個月後即將登場，川普勢必還會持續向大陸出招，不僅在貿易戰上，「台灣牌」也可能更紅。因為對許多選民來說，川普對大陸的不妥協態度是再投他一票的理由。不過隨著時間流逝，貿易戰對美國經濟將弊大於利，川普的選民也會意識到這一點，而川普當然心知肚明。

當前川普對大陸的態度有選戰上考量，但他終究是商人出身，交易取向，利益至上，一旦他認為貿易戰帶給他的政治利多效應已遞減，就有可能鳴金收兵。然而對台灣來說，川普的「台灣牌」會不會也因此收手，卻是一大不確定因素，誰也不敢打包票。

(中國時報)