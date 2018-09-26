挑戰一中紅線 陸要美撤軍售

2018年09月26日 04:11 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

美國向台灣出售3.3億美元軍備，大陸外交部昨表示，美方此舉損害大陸主權和安全利益，要求美方撤銷該項軍售，並聲稱「任何人都不能動搖，大陸政府反對外來干涉的決心」。由於該軍售嚴重挑戰北京「一中」紅線，大陸國關學者直言，台海恐將成為陸美軍事角力的「火藥庫」。

大陸國防部也稱，一個中國原則是陸美關係的政治基礎，堅決反對美售台武器，美國嚴重損害兩國兩軍關係和台海和平穩定。大陸軍隊維護國家主權和領土完整的決心意志堅定不移，強烈要求美方立即撤銷軍售。

大陸外交部發言人耿爽昨在記者會上指出，美方向台灣出售武器嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反「中美三個聯合公報」原則，損害「中國主權和安全利益」。陸方表達強烈不滿與反對，已向美方提出嚴正交涉。

大陸國務院參事、中國人民大學國關學院教授時殷弘直言，這是川普政府對台的第二次軍售，金額雖不多，也未出售攻擊性武器給台灣，但可視為美國在貿易、軍事戰略、意識形態等層面下對北京的挑釁，對陸美關係進一步的惡化，起到「推波助瀾」作用。

時殷弘進一步稱，大陸既反對美國軍售台灣，更重要的是，也「反對台灣接受美國軍售」；對台軍售當然踩到北京「一中原則」底線，也將使得壞到不能再壞的兩岸關係更加探底。

時殷弘分析，陸美貿易戰打得火熱之際，美國近日一方面找藉口制裁大陸解放軍，一方面又軍售台灣等舉措來看，雙方角力已延燒至軍事面；台灣夾在兩大強權中固有其為難，但如今態勢發展，台海恐將淪為陸美「火藥庫」。

無獨有偶，大陸《人民日報》海外網昨也發文稱，華盛頓此舉挑戰「一中」紅線。美方稱對台軍售「利好台灣」，但有網友諷刺說，「庫存清倉大拍賣」，並戲稱，「民進黨又要撒錢，當心買軍備還得交昂貴的保養費。」《南華早報》也稱，美國這項軍售協議，可能會觸怒北京，更進一步加劇兩國關係緊張。

(中國時報)