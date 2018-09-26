新聞透視－因應陸機繞台 批發變零售

2018年09月26日 04:11 中國時報 呂昭隆

這次美對我軍售項目非常普通，都是戰機的備件，但美國這次改了多年的軍售遊戲規則，交易模式從批發改成零售。此外，這次軍售裝備是去年才申請，今年就拿到，幾乎沒什麼耽擱，也代表美方支持我對大陸機艦繞台的因應措施。

馬政府時代，美對台軍售案都是整批給，所以8年才只有4次，但每次都賣好多項裝備，陸海空三軍都有，金額非常大。這次軍售只給空軍單一軍種，而且項目很單純，集中在各型戰機備件，金額也很少，是以往不曾見過的軍售模式。

更特別的是，這次軍售項目是去年申請，今年就核定，而且美方答應就宣布，以後軍售案是否都是循這種模式，值得觀察。

如果台美軍售案改成這種新模式，一年很可能做兩三次買賣。例如，這次只給空軍戰機備件，陸軍要買的A1戰車沒宣布，下回很可能就是宣布戰車等陸軍所申請的武器裝備。

此外，這是川普上任後第2次核定軍售案，然而，上次核定的軍售項目，是歐巴馬政府留下的，都是馬政府申請。嚴格說來，這次軍售案，才是川普給蔡政府的第一筆。蔡政府上任後，已縮短軍售建案程序，對軍售可能的調整，似有心理準備。

值得一提的是，大陸軍機去年繞台頻繁，他們只要出動，我方軍機就上去警戒，如同籃球場上人盯人戰術，緊密防守，但我3型主力戰機，機齡都有20年，全到了中壽期，已不如年輕時耐操，很多零附件都到了該定期更換的期限，美方這次之所以這麼快就給，而且一口氣給了5年備料，應是把這項軍售案，當做戰備急需在處理。

(中國時報)