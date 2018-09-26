美談判前加碼 陸嗆亮刀架脖

美在貿易談判前夕啟動更大規模徵稅，陸批沒有磋商誠意。圖為美國總統川普出席雙邊會議。（法新社）

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中國時報
／北京報導
大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文。（陳柏廷攝）

大陸國務委員兼外長王毅昨表示，美方在貿易新一輪談判前夕啟動更大規模徵稅，凸顯其沒有磋商誠意。針對陸美何時重啟貿易談判，大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文則在國務院新聞辦公室記者會上表示，美方採取貿易限制措施，「把刀架在別人脖子上，這種情況談判怎麼進行？」

何時重啟談判 取決美方

中新社報導，王毅在紐約當地時間24日會見美中關係全國委員會、美中貿易全國委員會負責人時指出，大陸無意尋求貿易順差，也願意通過協商解決貿易不平衡問題，但對話應當建立在平等和誠信基礎上，不可能在威脅和壓力下進行。

王毅強調，「美方在新一輪對話前夕啟動更大規模的單邊徵稅行動，只能說明沒有解決問題的誠意。」

「這不是一個平等的談判和磋商」，王受文昨在記者會上批評，何時重啟高級別經貿磋商完全取決於美方的意願。陸方對通過磋商、談判解決經貿分歧的大門是敞開的，但必須平等對待、相互尊重。「美方採取如此大規模的貿易限制措施，把刀架在別人的脖子上，這種情況下談判怎麼進行？」

王受文直言，談判、磋商要有誠意，遵守諾言。陸美高級別磋商已進行4輪，取得不少共識，甚至發布聯合聲明，但是美方出爾反爾，拋棄這些共識，使談判中斷；「只要有誠意，只要在談判中平等相待，遵守諾言，談判是可以找到出路的。」

美企技術轉讓 完全自願

而談及川普政府指責大陸強制美企「技術轉讓」，王受文稱，在所有大陸法律法規、政策文件中，都沒有強迫外企將技術轉讓給陸企；如果美企把技術賣到大陸，「也完全是自願的。」

王受文還稱，外企與陸企合資，是平等市場主體的談判，是企業自由選擇，政府沒有發揮任何作用，也沒有強制；至於所謂「合資要求」，全球各國都有，「不要把強制技術轉讓作為一個藉口來發起貿易戰，這個藉口找錯了。」

(中國時報)

新聞透視－因應陸機繞台 批發變… 美利益順差 吃虧論站不住腳

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