美利益順差 吃虧論站不住腳

2018年09月26日 04:11 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

因應陸美貿易戰升級，大陸國新辦昨舉行記者會，解讀《中美經貿摩擦》白皮書。大陸官員表示，「利益順差」在美國，「美國吃虧論」站不住腳，並直言大陸發展是為「脫貧」需要，貿易戰只會「讓窮人更窮、富人更富」，這不是人類和平發展的未來

《關於中美經貿摩擦的事實與中方立場》24日發布。商務部國際貿易談判代表兼副部長傅自應，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文、國家發改委副主任連維良，工業和資訊化副部長羅文等官員，出席昨日上午記者會。

傅自應指出，兩國利益高度融合「你中有我、我中有你」，為雙方帶來實在利益；美國在與大陸經貿交往中獲得了廣泛、巨大的經濟利益，分享大陸發展帶來的機遇和成果，所謂「美國吃虧論」是站不住腳的。

傅自應強調，美國有些人宣稱大陸進行不公平競爭，導致對陸貨貿出現巨額逆差，這完全是一種誤導。事實上，「貿易差額只是交易量之差，而不是盈虧的多少」；「美國有沒有吃虧，企業與消費者心理最清楚」。

傅自應表明，美企業雙方在經貿合作中獲得的利潤遠超大陸企業；可以說，「貿易順差反映在中國，但『利益順差』在美國。」大陸願努力推動雙邊貿易向更加平衡方向發展，盼美方也展現積極姿態；陸美經濟合作趨勢不可逆轉。

此外，美國發動貿易戰是出於戰略考量，是為全面遏止大陸崛起的觀點，傅自應則稱，陸美40多年磕磕碰碰始終朝著好的方向走，「現在的問題是怎麼來看中國，現在國際社會有一些人對中國還有很多誤解。」

傅自應認為，大陸要解決脫貧問題，必須在經濟全球化大背景下來發展自己。「有些人只看到了中國經濟總量很大，貿易總量很大，但是沒有看到人均經濟總量、貿易總量、人均財富還很低。」

傅自應直言，到底是要在經濟全球化背景下，「共同走向富裕？還是我們相互打仗，相互遏制，讓窮人更窮，讓富人更富？」對大陸遏制也好，所謂的貿易戰也好，都不符合人類和平發展的方向和未來。

(中國時報)