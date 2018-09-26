AIT處長批陸 損害台美經濟

美國在台協會（AIT）處長酈英傑。（范揚光攝）

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中國時報
／台北報導

美國在台協會（AIT）處長酈英傑（William Brent Christensen）昨對全球台商代表發表演說，大力推銷美國的印太戰略外，並再度抨擊中國採取侵略性的補貼措施，扭曲市場，並竊取知識產權、強制技術轉讓等，企圖奪取傳統和新興技術產業，這些行為損害美國、台灣與其他區域經濟體。

酈英傑今年8月初就任AIT處長後，數度表明美國對大陸的強硬態度。他8月底參加台北市「智慧城市論壇」時，並提醒台灣各界，中國正積極設法吸引世界頂級人才，台灣「一直是中國吸收人才的目標」；另外，在薩爾瓦多與我斷交後，酈英傑赴總統府與蔡英文總統見面直播，重申白宮立場，批評「中國片面改變現狀的作法是有害的」。

酈英傑昨首度受邀出席世界台商總會第24屆年會。他致詞時表示，美國對於一個自由且開放的印太地區有明確的願景。「自由」意味著所有經濟體都應該免於外界的脅迫。「開放」代表我們都應該遵循市場經濟原則。這正是美國在印太地區的主張，也是與台灣共享的價值。

酈英傑強調，台灣的經濟發展和創造一個開放、民主的社會有密不可分的關係。美方很期待與台灣在印太戰略的能源、基礎建設及數位經濟等重要倡議上能更密切地合作。

酈英傑表示，作為印太戰略的一環，美國期望與包括台灣的夥伴經濟體一起打造更緊密的商業關係。他們看到美國與台灣在南亞、東南亞及大洋洲的合作潛力。當新的貿易流量在發展之際，世界台灣商會聯合總會的各成員都將處在全球供應鏈變遷的最前線。

酈英傑指出，台美必須一起合作，以促進一個自由、開放、遵循商業活動高標準，且推動由私部門領導成長的印太地區。美國私部門領導美國的國際經濟往來，美政府透過與夥伴經濟體合作，來確保開放的投資環境並拓展合作機會。

酈英傑強調，美國致力於印太地區及全球的開放市場及自由貿易。台美必須捍衛國際法治秩序，並適時採取行動勸阻那些蔑視全球規範的人。例如：中國正積極地使用扭曲市場的補貼和其他手段，包括智慧財產權竊取和強迫技術移轉，以試圖奪取傳統和新興科技產業。這些手段正在損害美國的經濟、台灣的經濟及其他經濟體。

(中國時報)

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