美歐日三方會談 劍指大陸

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中國時報
／綜合報導

美國、歐盟與日本的貿易代表25日在聯合國大會場邊舉行三方會談，據稱試圖制定出一套更強而有力的貿易規則，迫使大陸放棄一些不符正常國際貿易運作又違背市場導向的政策。

此次會議由美國貿易代表萊海澤、歐盟貿易執委瑪姆斯托姆及日本經濟產業大臣世耕弘成作為三方代表出席。據美媒報導，會後料將發表聯合聲明，揭櫫共同目標以反制「非市場導向的政策及做法」。這顯係劍指大陸，之前陸方試圖與歐、日結盟對抗美國的貿易戰，看似並未奏功。

根據報導，美、歐、日代表尋求協商一套更強而有力的規則，內容涵蓋產業補助、國營企業、強迫技術移轉、世界貿易組織（WTO）透明職責及電商等領域。這些議題，大都是美國對陸發動貿易戰的核心問題。

瑪姆斯托姆表示，三人在紐約討論改革WTO事項，包括削減產業補貼問題。她稱，大陸和其他國家「大幅補貼國有企業，因此造成全球市場的失衡現象。」又說：「我們會談到強迫技術轉移的相關議題，比方說，我們認為在哪些方面需要有新的規定。」

據路透報導，瑪姆斯托姆另提到，歐盟與美國仍在就如何達成有限度的貿易協議進行試探性磋商，雙方尚未展開實質協商。她指出，雙方正在研究推動美國液化天然氣（LNG）銷售至歐洲，以及降低貿易監管壁壘等事宜。

另外，日本經濟產業大臣茂木敏充25日也與美國貿易代表萊海澤會面，討論促進日美貿易和投資的對策。《日經新聞》日前援引政府消息人士稱，日本政府正在考慮降低農產品關稅，以達《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）中應有的關稅水平，避免美國對日本汽車徵收更高的關稅。

(中國時報)

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