應對陸俄威脅 CIA增海外間諜

2018年09月26日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

美國中央情報局（CIA）第一位女局長哈斯波24日表示，中國正在努力削弱美國的影響力，CIA將密切監察北京的全球意圖。CIA正準備擴大在全球的勢力，以消除所謂「情報鴻溝」，應對俄國與大陸與日俱增的威脅。

哈斯波24日回到母校肯塔基州路易斯維爾大學，參加麥康奈爾中心傑出演講者系列活動並發表演講。她表示，CIA的戰略重點是，把間諜活動從反恐轉回針對國家。然而，情報機構面臨最困難的問題之一，即是掌握美國目前與潛在對手的更好情資。

哈斯波說，「我們正在加強對民族國家對手的關注。」她還表示，情報機構「現在跟我們在世界各地的盟友的合作，比任何時候都更緊密」。這是她今年5月成為CIA局長後首次公開亮相。

哈斯波表示，希望增加駐海外人員的數量。她說，「有更多的駐外人員就能有強有力的態勢。」作為行動的一部分，哈斯波說，CIA希望招募更多講外語的人，包括中文、阿拉伯語、法爾西語（波斯語）、土耳其語、法語和西班牙語流利的人。

美國之音指出，哈斯波尤其針對中國表達擔憂，她說，大陸正「努力消除美國的影響力，以達成自己的目的」。她說，「我們確實在非常密切地監視他們似乎正自身地區以外擴大影響力的行動，這些地方包括非洲、拉美、太平洋島嶼和南亞。」

哈斯波指出，「我們對他們使用的某些手段感到擔憂，比如向貧困國家提供投資和這些國家可能無法償還的貸款。我們希望這些國家能意識到自己的主權，意識到外國對他們的基礎設施和國家安全設施進行投資，可能最終會損害他們的主權。」

(中國時報)