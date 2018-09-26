9綠委圍剿 韓酸一陽破九陰

2018年09月26日 04:11 中國時報 周毓翔 、 鄭舲 、 李義 ／綜合報導 ／綜合報導

陳其邁不斷成立後援會，採堅壁清野策略，防堵韓國瑜空襲後的陸戰。（李義攝）

高雄市長選舉，面對國民黨韓國瑜不斷空襲全面開炸，民進黨陳其邁則以成立後援會防堵，雙方打得火熱，選情緊繃，驚動綠營高層，民進黨高雄9位立委25日一早就開記者會圍剿韓國瑜，藍委也立刻開記者會反擊，高雄選戰已由南打到北；對於民進黨大動作攻擊，韓國瑜則回應他會「一陽破九陰」。

設賭場爭議 綠緊咬不放

民進黨立委鎖定韓國瑜的母語政策與旗津賭場爭議；民進黨立委李昆澤表示，韓國瑜提不出市政願景政策，只能提出像「母語在家自己學、在旗津蓋賭場」的荒謬想法，更令人想起威權時代，國民黨打壓母語，這是大家共同的痛苦經驗，才會強力反擊。

藍委許淑華駁斥，韓國瑜沒有一項政見是要在旗津設賭場，而是要修正《離島建設條例》，在旗津設立免稅區，民進黨看到韓國瑜追上陳其邁了，還只會這種斷章取義的抹黑。

母語在家學 獎勵非消滅

藍委柯志恩也痛批民進黨指控韓國瑜消滅母語是「子虛烏有」，韓國瑜是要推動校園中英語雙語教學，至於母語部分則鼓勵在家學習，通過檢定後由市府發獎金，「這是獎勵母語發展還是消滅母語呢？」

韓國瑜團隊政策組陳怡安也表示，韓的政見是母語在家學，也會有檢定，而且爸爸媽媽阿公阿嬤還可以有獎金，而不是硬塞一堂課到學校。她也反酸，民進黨「飛蚊症」很嚴重，看到黑影就要亂拍，給韓國瑜硬戴帽子，「不過因為韓國瑜禿頭，戴了帽子會更帥，呼籲陳其邁光明正大來跟韓國瑜做政策辯論。」

韓國瑜表示，民進黨很可憐，手上那麼多資源，但遇到選舉，永遠只有兩招，沒有第3招。右拳打意識形態和政黨對抗、泛政治化，左拳就是抹黑造謠。

陳鞏固基層 後援會防堵

韓國瑜也著手調整選戰策略，過去每周2天到台北上政論節目、電台受訪方式，調為每周1天，其餘6天在高雄，將直搗虎穴，到綠營票倉爭取選民認同。

韓不斷空襲，逼得陳不斷成立後援會防堵，昨天一口氣就成立2個後援會，後援會數目已逾320個。

競選辦公室表示，目標至少成立400個，透過後援會在基層的穿透力、影響力，鞏固基層。這與昔日綠擅空戰，藍恃組織的強項易位，形成像「民進黨」的韓國瑜對決像「國民黨」的陳其邁，妙不可言的特殊場景。

(中國時報)