傅入監 嗆8個月後又是好漢

前縣長傅崐萁進入地檢署法警室前，緊抱著不斷啜泣的太太徐榛蔚，要她堅強一點。（范振和攝）

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中國時報
／花蓮報導

前花蓮縣長傅崐萁因合機案判刑確定，25日一早發監執行，數百名支持者到場聲援，加油聲不斷，妻子徐榛蔚立委一路相陪，幾度哭倒在丈夫懷裡，報到前一刻兩人深深相擁道別，傅崐萁也向鄉親們感性喊話，請原諒他短暫告別，「我把花蓮媳婦榛蔚託付給大家了！」

傅崐萁牽著妻子的手走進地檢署，沿途支持者簇擁，高喊「綠色恐怖、政治迫害」，期待他8個月後歸來。

花蓮縣警藍天退伍協會長周承後、花蓮縣退休警察協會長李孟萍等多人夾道打氣。傅崐萁表示，主持縣政9年，財源短絀的縣府還債、付息，還要建設地方、推動觀光、發展農業、落實教育，他很感謝共同打拚的鄉親，。

傅崐萁說，榛蔚嫁給他20年，兩人從沒分開那麼久，懇求鄉親「保護榛蔚，不要讓她孤單」。一旁的徐榛蔚早已泣不成聲，報到前一刻兩人深深相擁道別，之後傅崐萁緊握著徐榛蔚的手三度向鄉親鞠躬致謝和致歉，為無法完成的3個月任期致歉，但他8個月出來後又是一條好漢，將花3年時間當花蓮志工，服務弱勢、關懷老人、重視婦幼、走進部落。檢方訊問完畢後，傅搭上警備車發監至花蓮監獄服刑，刑期將至明年5月24日。

傅崐萁帶1本書名是《台灣的明天》入監，他說，會靜下心來，好好讀書充實自己，完成收監後，傅被安排與另名受刑人共住。

(中國時報)

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