搧肚邊暗嗆 蘇貞昌民主辯護者落漆

2018年09月26日 04:11 中國時報 譚宇哲

民進黨新北市長參選人蘇貞昌日前，對瑞芳區龍山里長、身兼反深澳燃煤電廠自救會長陳志強攔路陳情，做出用力拍肩，以及黑白兩道熟知的「搧肚子邊」，以如此霸道的肢體方式回應，不只首長格局全失，也枉稱是美麗島事件中的民主辯護者。

搧肚子邊是台語俚語中，形容一人見別人得勢、有利可圖，便上門敲詐、要好處的意思，是黑白兩道都知道的慣用語，不懷好意的意味濃厚，不管蘇是否支持深澳燃煤電廠，該以包容態度面對各種聲音，而不是臉上掛著笑容，私下卻用肢體暗嗆對方，要說覺得被恐嚇也不為過。

蘇貞昌年輕時加入美麗島事件辯護律師團，在國民黨威權時代爭取民主，民進黨創黨後，過去黨外的政治精英，站在宣傳車上宣導理念，一步一腳印為了人民發聲，從縣議員、立委、屏東縣長、台北縣長、行政院長，歷練見識令人敬重。

既然當年從反對運動起家，甚至到後來的自主當家，理應記取當年國民黨威權時期，消弭反對聲音的各項作為，如今，只為了反對深澳電廠的聲音不被接納，就要用這種公然敷衍甚至肢體挑釁嗎？

有趣的是，蘇先透過辦公室發表道歉聲明，受訪又強調「自己一個凡人不是神，坦承不高興」，企圖合理化自己的行徑，試問，如果這理由成立，把民主視為何物？難道支持深澳電廠、支持你才是民主，反之就抹成選舉權謀，「這不是民主理念，這是極權心態作祟！」

民主本來就是接納多元聲音，一路從反對運動走來的蘇貞昌，難道背棄年輕時的崇高理念？失去理智的意氣之舉，只會讓選民在評斷深澳立場之前，先打下負評。

(中國時報)