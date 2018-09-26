花媽賣房 子弟兵稱依法解除信託

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中國時報
／高雄報導

總統府祕書長陳菊接連返回高雄市為陳其邁輔選，引爆議會國民黨團總召許崑源怒火，痛批市長任期未滿就北上當大官，留下超過2500億負債給高雄，還將高雄的房子出售，把高雄市民當笨蛋看。

陳菊未對此回應，她的子弟兵、市議員邱俊憲強調，指祕書長相關財產均依法規信託申報，並依規定在辭去市長職務後3個月內搬離宿舍，呼籲國民黨團不要再傳送不實訊息。

邱俊憲說，陳菊的住所仍在高雄，對高雄的情感不容扭曲，不動產異動是依法解除信託並為換屋作準備，私領域之事不勞國民黨團費心關切。

許崑源表示，陳菊前天暗批韓國瑜「不曾在高雄這塊土地上流過一滴汗的人，為了選舉唱衰高雄」，此話不僅國民黨不認同，高雄市民更不會認同，並指陳菊執政12年天災人禍不斷，2014年高雄氣爆高雄因為市府過失，造成32人流血身亡、321人流血受傷，陳菊竟敢質疑他人不曾為高雄流汗，實在可笑。

許崑源還痛批陳菊任內，高雄負債遽升2500億，比前4任市長借的還多，吳敦義任內只借不到33億，陳菊就借了1382億，是吳的41倍，這難道不是「又老又窮」？也迫使年輕人只能北漂找工作。

許還說，陳菊4月底上任後，5月21日預告原信託的名下位於高雄市的房地產要在3個月內出售。離開高雄前說「高雄是她最後的夢」、「完成階段任務後會返回高雄」、「我的家在高雄」云云，把市民耍得團團轉。

韓國瑜競選辦公室不願對此評論，僅表示選舉迄今，不曾對陳菊與陳其邁有人身攻擊，如果當選市長，高雄市政建設的缺失都會概括承受，把市政建設做好，給市民好的生活品質與空間。

(中國時報)

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