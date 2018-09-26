2018年09月26日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

威秀影城首度跨足花蓮，看準花東影視市場，台開集團「新天堂樂園」25日與連鎖影院龍頭威秀影城合作，由台開集團董事長邱復生與威秀影城董事長吳明憲完成簽約，影城預計將在今年底開幕，帶給東部民眾頂級視聽享受，預估一年觀影人次將達50萬人次。

新天堂樂園3、4樓

台開集團子公司台創「新天堂樂園」昨天與連鎖影院龍頭威秀影城簽約，未來威秀影城將設在新天堂樂園3樓及4樓，共有6個廳，預計年底啟用。另外，同時也與VR電競對戰的VR LIVE營運長鄭允佳簽約，未來也將引進虛擬真實對戰體驗。

威秀影城引進IMAX巨幕影廳為亞洲首座4K全雷射R.G.B.影院系統，另有全台首套IMAX新一代4K雷射放映系統的12聲道IMAX巨幕影廳，並採用最高規格全雷射技術電影機，搭載杜比環繞式圓形造型喇叭音效，與全球同步體驗世界級超高畫質及頂級音效雙重享受。

邱復生表示，新天堂樂園以綠色有機體概念設計，外牆結合南島文化傳統建材馬賽克，新創圖騰壁畫，面積達2半足球場大小，是現今世界最大的馬賽克壁畫，未來牆上將植栽18000棵綠色植物，讓藤蔓在建築物上自然生長，減少冷氣用量，成為真正綠色有機體建築。

雙螺旋體驗超快感

新天堂樂園樓地板面積逾1萬坪，地上建築共有5層，3至5樓為多廳影院，光雕藝廊、百老匯全景互動劇院、live house、VR電玩館，1樓大堂中庭高25米，光雕穹頂可供藝術家發揮創意，也可舉辦演唱會、運動賽事、音樂派對等各類活動。

至於地下一樓則為有5D全溫層極地體驗館，F.V.P.個人視角遙控飛機、賽車等E-Sport體驗館；此外館內還設置世界室內最高的「雙螺旋」立體親子溜滑梯，爸爸媽媽可以一起帶小孩親子同步自5樓高處溜下來，體驗世界第一刺激快感。

(中國時報)