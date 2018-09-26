銀行自保 砸上億元買黑名單

2018年09月26日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

亞太防制洗錢組織（APG）11月來台評鑑，金融機構如臨大敵，不過因主管機關沒提供官方版黑名單，就怕誤踩地雷，只好各憑本事採買黑名單，一份不夠，乾脆多買幾份，購入成本加上維護費用，每家上百萬跑不掉，全體金融機構光買黑名單，已逾上億元。

國內較具規模的金融機構，多與國際反洗錢資料庫合作，開發各自的反洗錢查詢系統，至於券商、票券業者、農漁會、信合社等，因為規模小，建置系統並不划算，則可透過集保的洗錢防制查詢系統，查詢管制名單。

對於有外銀以洗錢防制為由，直接拒絕立委等政治人物開戶，金管會主委顧立雄昨再重申「洗錢防制不可以身分來直接拒絕」，銀行不能不做調查就直接拒絕往來，這不合乎「在合乎風險控管之下」前提。

目前市場上公認較具公信力名單，以路透、道瓊、Bridge R.Insight為主，但國際情勢變化快，許多政治人物隨時被列名，深怕百密一疏。

業者分析，國銀國際化程度不夠，很難判斷黑名單效力，除了商界人士及經濟罪犯，最多的屬政治人物，但這部分，不管是金管會或洗錢辦公室都視為燙手山芋，只是為了避免被金管會說反洗錢不力，還是得花錢消災。

「就是悶頭狂買！」金控業者說，一旦被APG查到是洗錢共犯，就此被打成黑五類，所以寧可錯殺一百、不能放過一個。

費用方面，業者透露，一份黑名單要價就是10萬、20萬美元，而且不讓殺價，大型金控至少買4、5家，小業者也會買個2、3家，這還不包括定期更新的費用，因而估計國內金融機構光是買黑名單，總支出已經破億。

有趣的是，反洗錢成為商機，許多國際掮客也樂得兜售名單，「只要想買，根本不擔心買不到」，黑名單滿天飛，價碼也很亂，銀行業者坦言，除了問同業意見，多數心態就是「有買有保庇」，以因應金管會的要求。

(中國時報)