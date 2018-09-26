政治鋼索 金融機構步步驚心

2018年09月26日 04:11 中國時報 黃琮淵

反洗錢壓力下，政治人物成為高危險名單，金管會說得輕鬆，不能因身分而拒絕往來，但身為主管機關提不出令金融機構依循的官方黑名單，不只怕事、更失職，若真涉洗錢，難道要推給銀行自行承擔嗎？

亞太防制洗錢組織（APG）11月將來台評鑑，給足金管會壓力，金管會督促金融機構強化反洗錢，都沒有錯。問題在於哪些人應該防、怎麼防，從來沒說個准，叫銀行自購名單，其實就是把可能的風險往外推。

平心而論，這幾年被查到洗錢的，不乏政治人物，金融機構心知肚明，政治人物開戶沒好事，理當高度警戒。況且當市井小民都有可能成詐騙共犯，立委風險更大，大不了不做你的生意，總行了吧，確實情有可原。

當然，沒有人希望一竿子打翻一船人，但若不從身分著手，對立委是該以問政表現、還是黨派色彩認定？都不是嘛！或者金管會可以更「有種」一點，主動幫立委背書保證，但金管會敢開這個例、或冒這個險嗎？

說真的，就是因為立委很麻煩，尤其又列為高風險類別，更需要有人出面扮黑臉，有規範可循。只是想想，官方版的洗錢黑名單，到底要怎麼列，能不能有政府官員、民意代表？前總統陳水扁喧囂一時的「海角7億」，敢列嗎？這名單還真精彩。

於是乎，最安全的作法，就是要金融機構自求多福，反正跟誰買，金管會都管不著、也沒建議名單，若名單列入國內政治人物，也大可推給國外機構，只是若不幸出事，被究責的是銀行。

政治鋼索，何其難走，金管會不會不知道其中眉角，把可能惹禍上身的，撇得一乾二淨。無奈金融機構就像無頭蒼蠅，花錢買平安，若真的踩到洗錢的地雷，大概也只能把買黑名單當贖罪券用，證明曾經努力過。

(中國時報)