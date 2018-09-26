公司法因應洗錢防制之修正

2018年09月26日 04:11 中國時報 作者寰瀛法律事務所資深顧問涂慈慧

國際洗錢防制組織「防制洗錢金融行動工作組織」（FATF）在2012年針對洗錢防治發布了40項建議，其中第24項略為：各國就其註冊登記之法人的基本資訊及實質受益權資訊，應有機制加以記錄、留存、確保正確並及時更新，權責機關應有必要權力能及時取得上開資訊，且應明文禁止發行無記名股票、將無記名股票轉為有註冊登記之股票，及/或採行其他可確保無記名股票免於濫用為洗錢手段之機制。本次《公司法》也因應洗錢防制，參酌FATF建議為修改，簡單介紹如下：

一、新增資訊申報責任

本次修法新增第22條之1，規定公司應申報內部人之特定資訊，但符合一定條件之公司不適用。根據經濟部《公司法第二十二條之一資料申報及管理辦法》草案，「符合一定條件之公司」目前是指國營事業及公開發行公司，其中公開發行公司是因為依照證券交易法第25條，本來就需要向主管機關申報並公告內部人之特定資訊。因此，受到本條新增規定影響的主要為非公開發行公司，其因應修法需要準備並留意的規定如下：

1.申報資訊：董事、監察人、經理人及持股超過10%股東資訊的姓名或名稱、國籍、出生或設立登記的年月日、身分證件號碼（統一編號）、持股數或出資額，及其他主管機關指定之事項。又，有限公司不執行業務的股東相當於本條的監察人，經理人則指辦妥公司登記之經理人。

2.申報時間：每年1月1日至1月31日間申報截至前一年度12月31日止之定期及每當發生變動後15日內為申報。

3.申報方式：公司應以電子方式，使用經中央主管機關認可之電子簽章或身分識別方式，並依規定之軟體、格式、類型及方式傳送電子文件。上傳資訊不對外公開，僅為配合洗錢防制，且其處理及利用亦將加以限制。

4.定期查核：主管機關將定期查核，以確保資訊之正確性及及時性。

5.罰責：如未申報或申報不實，經限期改正仍未改正，可處以罰鍰5萬元至50萬元，再未改正，則按次可再罰50萬元至500萬元，裁處情形將於資訊平臺上按次註記。又違反情節重大時，主管機關可廢止公司登記。

二、廢除無記名股票制度

實務上已甚少有公司發行無記名股票，且無記名股票欠缺資訊透明度，易生遭濫用為洗錢手段之弊，故本次修法廢除無記名股票制度，自修法施行日起，公司不得再發行無記名股票。而因無須再區別記名與無記名股票，《公司法》原來關於無記名股票之規定，亦一併刪除。本次修法也有配套規定保護目前持有無記名股票之股東權益，但為配合防制洗錢所需，同時規定於無記名股東行使其股東權益時，公司應將無記名股票轉為記名式，以逐步減少其流通。

三、結語

本次《公司法》修正有關洗錢防制之修法，使我國之公司制度逐步朝向法人資訊透明化之趨勢邁進，雖資訊申報並未要求公司揭露至最終實質受益自然人，但《洗錢法制法》及相關辦法（例如：金融機構防制洗錢辦法）已明定金融機構及指定之非金融事業或人員應進行認識及確認客戶身份的程序（Know Your Client），其中即包括對於實質受益人之審查。因此，以整體法制來看，應可認為本次修法有助於提升亞太防制洗錢組織對我國的洗錢防制制度評鑑結果。

（本系列結束）

(中國時報)