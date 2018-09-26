身價反彈 雞蛋水餃股大減

近來低價股翻身

友善列印
中國時報
／台北報導

因應公司法新修正有關「大同條款」將上路，近來10多元低價股或10元以下雞蛋水餃股，紛紛吸引大股東或董事回補自家持股，股價由低檔反彈，到昨（25）日止，上市櫃公司10元以下家數降到191檔，較3年前297家銳減逾35％。

公司法新增第173條之1規定，持股3個月以上、且持有已發行股份總數過半數股份之股東，得自行召集股東臨時會，不須再透過董事會通過。上述公司法新增條文，被市場視為「大同條款」，金管會也擬修改證交法第43條之5配合。

陳奕光說，近期訪談很多低價公司，表示相當擔心董監持股不足，將面臨市場派介入經營權的問題，已悄悄回補自家持股；有些公司雖然低價，但擁有雄厚的資產，擔心未來公司會被有心人併購，不僅大股東、董監事積極回補持股，若營運穩健、擁有雄厚資產的低價股，也成了小資族喜愛的投資標的。

他表示，過去股價低於10元的上市櫃公司曾達400家，另據統計，2015年8月指數在低檔時約有297家，到了今年9月明顯減少至200家附近，昨日10元以下雞蛋水餃股掉到191家，是情況最糟時的一半不到，與3年前比大減35％。

此外，陳奕光也表示，目前有很多公司上市櫃掛牌後，但沒有籌資需求，再加上第一代創業主年紀大了，而第二代接班意願低，事實上，也有些公司認為若有好對象，願意與其他公司合併。

甚至市場也傳出，有些股價偏低的大廠，也醞釀尋求公司組織改造，將營運有利基的部門單獨切割出去，創造另一個小金雞。

(中國時報)

公司法因應洗錢防制之修正

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