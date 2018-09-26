驚豔 貨櫃屋星巴克花蓮開幕

2018年09月26日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

全台第一間「貨櫃屋星巴克」26日將於台開新天堂樂園開幕，台開集團以「循環經濟」再生理念，將白色貨櫃作為建築素材，遠看像巨型的樂高積木，層層疊疊的風格在當地十分醒目，成為民眾來到花蓮拍照、打卡必追的新地標。

純白造型 大師操刀

台開集團在花蓮洄瀾灣園區打造亞洲首座「貨櫃星巴克」，由日本建築大師隈研吾以Recycle（重生）設計理念，讓走過全球9條航程、經歷23個國家、43個城市港口的29個貨櫃，重新賦予新生命，一起在花蓮「相遇」。

台開集團表示，這些貨櫃曾駐足停泊過紐約、巴爾的摩、馬賽、巴塞隆納、熱那亞、香港及舊金山等世界各大城市碼頭，每個貨櫃都有專屬履歷，記載著過往航行全球的承攬運送，乘載著許多故事與夢想，透過貨櫃星巴克展現再生新頁。

星巴克洄瀾門市以白色貨櫃為主體的四層建築，運用交錯堆疊與大面積的採光天窗，讓日光層層灑落，就像是陽光透樹林般，彷彿置身在大自然中喝咖啡，內部牆面裝飾木皮板展現原住民風格，兩端均是大面落地窗，戶外景色一覽無遺。

開車點餐 十分便捷

洄瀾門市也是花蓮首間車道型門市，室內坪數為89坪、共有86個座位，可以在室內一、二樓享用咖啡，也可以直接開車點餐，快速將咖啡帶著走，十分便利，今起慶祝開幕至門市打卡上傳臉書成功，還可享第2杯半價優惠。

花蓮強震過後，台開集團以4D理念打造全台最大室內數位樂園、花蓮洄瀾灣「新天堂樂園」，占地1萬多坪園區內，將設有影城、劇院、AR、VR及冰宮等設施，董事長邱復生也盼透過星巴克知名進駐貨櫃咖啡屋，讓更多來到這裡的觀光客，享受花蓮慢活步調。

(中國時報)