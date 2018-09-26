高雄啟航 迎向港灣城市新未來

2018年09月26日 04:11 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

第2屆「全球港灣城市論壇」25日起連續3天於高雄展覽館盛大登場，代理市長許立明在開幕儀式歡迎來自25個國家、65個港灣城市、120位全球菁英，針對新創產業、永續綠環境、智慧城市、海洋經濟、會展觀光等議題分享最新的趨勢，並宣布2018全球港灣城市論壇HERE & BEYOND眼界港灣新未來正式啟航。

總統府祕書長陳菊與許立明、高雄市副市長史哲、交通部次長祁文中等人出席。陳菊表示，2016年第1屆全球港灣城市論壇正式誕生，當時有感於高雄歷經港灣城市轉型的陣痛與蛻變，盼透過論壇搭建對話平台，讓全球港灣城市有機會互相分享與學習。

她指出，今年論壇出席的城市擴大到65座城市，其中包括菲律賓第波羅、美國羅德岱堡、英國菲力斯杜、澳洲弗里曼特爾等19位城市代表，更是第一次來訪高雄；針對新南向國家，包含與會講者及城市代表，來自東南亞城市數量達16個，尤勝上屆，顯見高雄積極推動新南向政策有成。

許立明致詞時說，非常高興在兩年後的今天，再度邀集各國領袖、代表與會交換彼此的治理經驗，希望在全球化、生態化的挑戰下，掌握、尋求更多的合作機會，以海洋視角檢視城市的歷史與未來發展。

他指出，過去50年來在國家整體戰略思維下，高雄作為重工業、基礎工業的城市，背負台灣經濟起飛的重責大任，在傳統單調的經濟型態之下，承受海洋、土地、空氣、水源等汙染及眾多公共安全方面的威脅，因此在陳菊上任後，市府團隊致力高雄港區的翻轉與再造，希望將單調的傳統重工業經濟體質轉變為多元活潑的發展模式，重新讓港灣與海洋共生共榮。

(中國時報)