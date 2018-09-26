富邦音樂會 傳遞正向力量

2018年09月26日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

「小力量創造大改變」，音樂能傳遞正向力量。富邦金控上周於大安森林公園露天音樂台舉辦「富邦小力生活A Little Music音樂會」，現場吸引4000多人參與，透過「富邦FUBON」LINE官方帳號直播，同時吸引6.5萬名網友上線，共同聆聽台北愛樂管弦樂團的優美樂音、張仰華X黑旋風的天籟美聲，隨著韋禮安、萬芳的經典歌曲大聲K歌，共度中秋前夕浪漫夜晚。

「富邦小力生活A Little Music音樂會」活動由指揮家林天吉帶領的台北愛樂管弦樂團，攜手男高音王典、女高音蔣啟真，帶來《威爾第：飲酒歌》等多首優美的古典音樂與聲樂表演，還有應景的《月亮代表我的心》小提琴協奏曲，帶領民眾進入浪漫古典的氛圍。

隨後是台灣大哥大myfone行動創作獎歌手張仰華與「黑旋風」，帶來一首首網路上人氣破表的原民風格歌曲《慕靈》、《艾伊達尼》等，療癒美聲令現場民眾沉醉不已。

音樂會後半段由萬芳、韋禮安擔綱壓軸演出，帶來多首經典國民K歌，為音樂會掀起一波波高潮；年底即將在高雄巨蛋開唱的萬芳，帶來《新不了情》、《愛情限時批》等不敗的經典歌曲嗨翻全場；金曲才子韋禮安則搭配LIVE Band演出，演唱《女孩》、《因為愛》、《慢慢等》、《還是會》等韋氏情歌，現場歌迷紛紛大聲合唱，將氣氛推升到最高點。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金控近年來推出《為你加油》、《正向轉動世界》兩首輕快活潑的音樂MV，希望透過音樂的感染力，傳遞正向的力量；這次更進一步推出「富邦小力生活A Little Music音樂會」，首度以免費露天音樂會的形式，結合古典音樂、原民歌曲、流行音樂等多元音樂風格，讓民眾擁抱音樂的正向力量，更希望鼓勵大家，每個人的小力量都可能創造大改變。

富邦這次舉辦音樂會也提出小力生活的新主張，即在忙碌、煩擾的日常生活，相信小力量能創造大改變，小力生活是持續為美好出力。

(中國時報)