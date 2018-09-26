花10元買中時 發票中20萬

2018年09月26日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

花10元買《中國時報》喜中頭獎！財政部昨日公布7-8月期統一發票中獎碼號，因千萬特別獎號碼為「7」開頭，官員預期，因數字較大，中千萬大獎的幸運兒應在14位上下。另全家便利商店統計，這一期小額消費中獎機率頗高，如有民眾受財神爺眷顧，在北投新自強店消費10元購買《中國時報》，即中頭獎20萬元。

昨日開出的特別獎中獎號碼為「73372972」，特獎號碼為「22315462」，頭獎號碼為「91903003」、「16228722」、「03270598」。官員指出，這期對中小獎的機率大幅提升，主因增開了3組六獎，中獎號碼分為「163」、「983」及「814」，預期獲得200元小確幸的發票將增加91.2萬張。此外，雲端發票部分，2000元專屬獎也增加5000組。

雖然財政部統計實際中獎結果尚未出爐，不過，就兩大超商龍頭7-ELEVEN與全家便利商店公布在兩大通路消費的中獎資料顯示，有4張發票中了千萬大獎，5張中200萬特別獎，且小額消費中獎率相當高，如在小7消費，有3張中特別獎、3張中200元特獎、3張中百萬雲端發票專屬獎，9張發票金額全低於60元。

全家便利商店也說，8張中了千萬、200萬及20萬大獎發票，消費金額全低於200元，低於百元的也高達6張，其中有消費者花10元購買《中國時報》即中頭獎20萬元。

(中國時報)