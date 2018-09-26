領居住證限公民權 影響選舉

2018年09月26日 04:11 中國時報 曾薏蘋 ／綜合報導 呂佳蓉、／綜合報導

海基會昨舉辦「2018大陸台商秋節座談聯誼活動」，在大陸發放居住證之際，這成為台商關注的焦點。針對持居住證擬將被限縮公民權一事，東莞台商子弟學校董事長葉宏燈嚴正表示，沒有人有資格去限縮台商的公民權，他也要告訴部分政治人物，選票都是選民的付託與期待，期待帶領台灣與後代更好的生活，而不是選出來恫嚇民眾。

葉宏燈表示，居住證只是方便台商在大陸生活，未牽涉認同問題，連總統蔡英文都曾說它只是一張卡片，牽扯國安問題太過沉重。

遭汙名化 台商心裡苦

台企聯榮譽總會長張漢文表示，居住證問題根本是台灣內部在炒作，對台商而言持居住證利大於弊。他呼籲大家想想台商的感受，汙名化台商他心裡是難過的。這次座談會，很多人有備而來準備發言，但無奈時間不夠。

此外，巴拉圭商會會長林進吉昨出席「世界台灣商會聯合總會年會」受訪時表示，這必會對年底的選舉帶來影響，「政黨這方面，我覺得不太明智。政府是不是應該要慎重思考這件事？」

針對台商的意見，海基會祕書長姚人多昨日受訪時說，將按照陸委會指示，舉辦多場座談，徵詢相關利益團體、標的團體的意見。

政策不明智 搞錯對象

有關「不要汙名化在陸台人」，姚人多稱，近來與許多台商接觸，他們也說他們心向台灣、根在台灣、家在台灣，他們是台灣人；而「不要搞錯對象」，姚人多表示，不容否認居住證有統戰意圖與目的，但對台統戰的是中共政權，而非台商或台生。所以台商表示，任何像除籍之類的討論，茲事體大，希望從長計議。

陸委會主委陳明通在致詞時也提到居住證議題表示，政府理解國人因經濟或生活的便利而持有大陸居住證，將寬容對待；但對於大陸核發居住證背後隱藏的政治意圖將嚴加防範，並持續與社會對話，聽取各界意見。

(中國時報)