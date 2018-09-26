新聞透視－除籍違反比例原則 法治開倒車

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中國時報
李文輝

大陸月初開放台灣民眾申請居住證，已引起執政當局磨刀霍霍，欲藉修正《兩岸人民關係條例》剝奪申請人的參政權、部分立委甚至要求除籍，如此以百姓為芻狗，已經違反民主法治原則。

需知，「立法從寬、執法從嚴」，是法令遂行常識，居住證制度在大陸行之有年，不是專為台灣或港澳民眾設計，本來就是在身分證、護照之外的特殊安排，而且因應城鄉變遷與時俱進，連掌握精準數據的大陸當局，都無法比照護照、身分證嚴密管理領有居住證的人群，台灣當局又何德何能管得了？

退萬步言，居住證既不是身分證，又不涉及國家認同問題，有立委提議修法，要持有者除籍，更是荒謬。此舉更違反我身為法治國家的憲法「比例原則」。

依《行政程序法》規定，任何執法行為，必須符合「目的正當性」、「手段必要性」及「限制妥當性」。但是，從政府放話要求取得大陸居住證者申報登記、到限制參政權、甚至除籍，在手段與想要實現的目的之間，已不成比例，也就是違法憲法「禁止過當」原則。

「除籍」依《戶籍法》、《入出國及移民法施行細則》等相關法令，早有明確規定，而且運作順暢，少有爭議。若要拿忠誠度說事，更嚴重的拿美國綠卡、加拿大楓葉卡是不是也要先除籍？

學者也說，不論居住證有多大「陰謀」，現階段只是方便在大陸就學、工作人士，不違反現行《兩岸人民關係條例》，頂多可申報。現在要處罰自己人民，做法根本過當。何況兩岸關係冰封，又要如何落實查證申報與否？

(中國時報)

領居住證限公民權 影響選舉 申請陸居住證 時力提案除籍

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