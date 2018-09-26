拉盟友抗陸美韓重簽貿易協定

2018年09月26日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普與南韓總統文在寅24日正式簽署新版美韓自由貿易協定（FTA）。這是川普任期內簽署的首個FTA，未來美國汽車、藥品等將更容易進入南韓市場。隨著美陸貿易戰升溫，美國也預計本周和日本與歐盟官員討論雙邊貿易協定，希望拉攏盟國，共同對抗經濟實力不斷增強的大陸。

川普稱協定減少逆差

川普與文在寅在紐約參加聯合國大會期間，舉行場邊會談，會後簽署自貿協定。川普表示，修改後的協定是「劃時代里程碑」、「一個全新的協議」，「將讓美國製造最好的汽車、創新藥品和農產品更容易進入韓國」，以減少美韓貿易逆差。文在寅也表示，「兩國企業現在可以在更穩定的條件下開展合作業務」。

根據新協議內容，南韓同意美國汽車進口上限由2.5萬輛增至5萬輛，美國在2041年前也可繼續對南韓輕型貨卡課徵25％關稅。作為交換，南韓每年可獲得268萬噸向美出口鋼鐵的配額，相當於2015年至2017年間銷美鋼鐵平均出口量7成。雙方還首次在FTA中納入貨幣附帶協議，禁止貨幣競爭性貶值及匯率操縱等行為，並加入透明度和責任承諾。

新協定在明年生效

南韓貿易部長金鉉宗表示，接下來韓美將尋求議會批准，以確保新協議於2019年1月1日生效；在主要國家陷入貿易衝突之際，川普政府就任以來簽署的首份貿易協定就是修訂後的韓美FTA，意義重大。川普曾批評，2012年生效的舊版美韓FTA「對美國非常不公平」。

川普簽署新版FTA時也說：「我們還有很多其他協定正在談判，這些都是公平交易」。他23日在推特預告，他與日本首相安倍晉三將「討論軍事與貿易」，還說美方「幫助日本甚多，希望見到更互惠的關係」。美國貿易代表萊海澤與日本經濟再生擔當大臣茂木敏充25日在紐約會商，川普與安倍26日會面，可能宣布新的貿易談判架構。此外，川普幕僚也預定與歐盟官員會面，進一步商討7月公布的貿易拓展架構。

美農產品找到新出路

川普上任迄今，矢言重整全球自貿體系。他開闢多條戰線，不僅鎖定大陸，連盟邦也不放過。在陸美貿易戰如火如荼之際，新協定將為美國農產品提供出路，有助南韓成為僅次於日本的美國牛肉第二大進口國。美國農業部長普杜也樂觀預測，隨著美韓達成新FTA，「骨牌會繼續倒下」，新的北美自貿協定（NAFTA）、歐盟、日本、大陸新貿易協議都將陸續出現。

(中國時報)