川普誇去核有進展 「火箭人」變強人 川金二會有譜

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普24日表示，由於北韓去核已有「重大進展」，他預料很快就會和北韓領導人金正恩舉行第二次「川金會」。他還一改先前的互嗆敵對態度，大讚這位北韓強人「了不起」。

川普去年在紐約聯合國大會揚言將「徹底摧毀」北韓，更嘲笑金正恩是執行自殺任務的「小火箭人」，當時金正恩也不甘示弱，回嗆川普「精神錯亂的老番顛」。如今川普又改口，「世界不同了，北韓問題已有極大進展…過去是一段非常危險的時期，1年後的現在，情勢已經大不相同。」

韓聯社報導，南韓總統文在寅前往紐約參加聯合國大會時，替金正恩帶了口信給川普。文在寅稱，金正恩向全世界再度表明堅定的無核化意志，北韓內部也已將棄核提上日程，不會再將其推翻，「金正恩不斷表達他對您（川普）堅定不移的信任以及期待，同時也表示希望盡快與您會面，以快速完成去核化，因為您真的是唯一能解決這個問題的人」。

會晤文在寅後，川普告訴記者：「金主席一直抱持非常開放的態度，很了不起，我想他也希望看見某些事情發生」、「金正恩寫了封令人愉悅的信，要求舉行第二次峰會，我們會這麼做」。

川普稱，國務卿蓬佩奧已著手安排下次峰會，「短時間內就會宣布（舉行峰會）。地點仍待敲定，但雙方都非常期待再次相會」，至於會面形式，可能與今年6月新加坡的首次川金會類似。

曾3度造訪平壤的蓬佩奧則透露，他預計在未來3個月內再次出訪北韓，協調下次川金會細節，「希望可在年底前造訪（北韓）」。

(中國時報)

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