再生能源發電不穩 日業者頭大

北海道地震震出再生能源在天災等緊急情況發生時可能無法供電的問題。圖為北海道地震發生後，札幌市大停電的空拍照。（路透）

友善列印
中國時報
／東京25日電

北海道地震引起大停電，凸顯出再生能源在天災等緊急情況發生時，因發電量不穩定，送電線不敷使用而無法供電的弱點。經過地震的教訓，日本業者已開始檢討未來再生能源成為主力電源時代所無可避免的課題。

《日本經濟新聞》報導，北海道發生大地震，位於釧路市的太陽光發電廠未受害，可供約7千戶家庭用電的發電量，但北海道電力卻不讓其送電，無法送電的狀況維持約1周左右。

北海道因地價低，寬廣的土地容易取得，故自2012年日本實施「可再生能源高價收購制度」起，各地新設大型太陽能發電廠。北海道的風勢也好，日本超過1成風力發電廠都集中在北海道。

2017年底北海道的太陽能和風力發電量總計約160萬千瓦，若完全運轉的話，可供應北海道內一半的電力需求。然而地震後，為預防電力變換裝置等因停電損壞而啟動安全裝置，導致太陽能和風力發電設施都停電。

北海道電力為了解決地震後的停電問題，不但重啟老舊的火力發電設備，還向自備發電設備的企業買電，卻不讓太陽能和風力發電重新送電，問題在於太陽能和風力發電都是易受天候影響的「不穩定電源」。

通常太陽能和風力發電的發電量是用來調整火力發電的供電量，以達到供需平衡。北海道電力公司因主力的苫東厚真火力發電廠停止運轉，只好活用「北本連繫設備」接收從本州送來的電力，故調整電力的餘力受限。若重啟再生能源送電，可能因天候等影響使供電量降低，再度停電。

日本大電力公司急於建立因應太陽能、風力發電量急速變化的體制，而這次地震也浮現出調度電力時供電線容量過小的問題。

(中國時報)

川普誇去核有進展 「火箭人」變… 力推環保車 東京都補助消費者

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。