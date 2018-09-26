力推環保車 東京都補助消費者

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中國時報
／東京25日電

東京都為促進環保車的普及，決定自明年度起，個人和大企業購買電動車或油電混合車等新車將獲得部分費用的補助。東京都2017年的環保車比例為2.1%，東京都計畫至2030年之前，要將不排放二氧化碳等廢氣之環保車比例提高至50%，以打造先進的環保都市。

現在東京的中小企業購買電動車，可獲東京都提供的最高20萬日圓（約台幣5.5萬元）補助，購買油電混合車最高可獲10萬日圓（約台幣2.75萬元）的補助，今後將擴大到個人及大企業，同時也考慮提高補助款。

日本政府也創設了購買電動車的補助金制度，例如，買日產聆風（Leaf）新車，約300萬日圓的車款，可獲40萬日圓的補助，若加上東京都補助的20萬日圓，則購買電動環保車可獲得60萬日圓（約台幣16.5萬元）的補助。

東京都知事小池百合子表示，要將東京都打造成不排放二氧化碳的環境先進都市，讓更多都民可以輕鬆地實際體驗電動環保車的好處。

《朝日新聞》報導，儘管東京都提供補助金讓都民購買電動車和油電混合車等，但製造電源的火力發電廠，以及從其他縣市經過東京的車輛若不是環保車，也無法預防空氣汙染。此外，電動車普及速度緩慢的原因不僅是因為與汽油車等其他車輛相比價格較高，另外還有電動車航續距離短、充電設施不足等諸多課題。

有網路媒體指出，日本的汽車稅中還有許多充當地方稅徵收的稅金，東京都若有錢針對特定車種提供補助，還不如把「全世界最高的汽車稅」簡化，真正的減輕消費者的負擔。

(中國時報)

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