杜特蒂死對頭特拉尼斯被捕交保

菲律賓總統杜特蒂的頭號政敵、參議員特拉尼斯25日下午被警方以叛亂罪名逮捕，稍後獲准交保。（路透）

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中國時報
／綜合報導

菲律賓總統杜特蒂的頭號政敵、參議員特拉尼斯25日下午被警方以叛亂罪名逮捕，稍後獲准交保。人權組織及反對陣營抨擊此舉為政治迫害，將對杜特蒂政府的抨擊者帶來寒蟬效應。

菲國警方25日下午持馬卡蒂市地方法院發出的拘捕令，到參議院逮捕特拉尼斯。特拉尼斯經常抨擊杜特蒂的掃毒行動與南海政策，他被以叛亂罪名逮捕，成為杜特蒂上任以來第二位被捕的反對派參議員。

特拉尼斯是海軍軍官出身，2003年及2007年在雅羅育總統執政時二度參與軍變失敗被捕，後來獲得前總統艾奎諾三世特赦。

杜特蒂9月初宣告特拉尼斯的特赦令無效，追訴他的叛亂罪名，警方當時就有意逮捕他，但特拉尼斯就一直待在參議院，在等候法院裁決之際，暫由參議院議長索托看管。馬卡蒂市地方法院准許特拉尼斯以20萬披索（約台幣32萬元）交保。為確保自身安全，特拉尼斯在保釋後立即返回參議院。

由於民眾對國內通膨不斷攀升以及稻米價格上漲感到不安，杜特蒂今年第3季的支持率創下任內最大降幅。根據菲國獨立機構「亞洲脈動」25日公布民調，杜特蒂第3季支持率比上季下跌13個百分點至75％，信任度同樣下跌15個百分點至72％。菲國官方公布的8月通膨率為6.4％，創下近10年新高。

(中國時報)

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