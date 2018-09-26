江明學持毒 反嗆非公眾人物

2018年09月26日 04:11 中國時報 陳志賢 、 謝明俊 ／台北報導 ／台北報導

江明學 小檔案

資深歌手江明學25日因持有安非他命被警方查獲送辦，台北地檢署複訊後，原諭令3萬元交保，但江故意拖延不繳，在法警室睡覺，檢方只好改為限制住居。江離開時，竟嗆媒體說「我不是沒錢繳，是故意不繳，希望記者來採訪我」，並稱「我已不是公眾人物了，我要向誰道歉」。

57歲江明學念大學時參加歌唱比賽得獎後出道，但星途不順遂，後來翻唱歌曲並考取街頭藝人，在街頭表演維生。今年7月間，他騎腳踏車因把手上掛著的手提袋突然捲入前車輪內自摔受傷，縫了一百多針，當時江神志不清，一度指控是別的車輛撞他，如今傳出他施用毒品，就被懷疑可能是因此精神不濟所造成。

未繫安全帶 坦認吸安

警方說，昨凌晨零時許，江明學駕車從市民大道高架匝道下平面車道，警方依例指示車輛停下受檢，發現江未繫安全帶，員警示意靠邊停車受檢，員警未認出駕駛是江明學，只覺得江一下車神情就相當緊張。

員警看到江褲子口袋鼓鼓地，要江掏出口袋內物品查看，江一掏出來，員警看到有一包白色結晶物，當場詢問江明學：「這是什麼？」，江回答：「是安非他命！」經帶回派出所偵訊，安毒重約3公克。

法警室睡覺 交保改限居

江明學向警方供稱，安毒是先前友人給的，他曾在2天前吸食過，警方依毒品罪嫌移送北檢，他改稱是透過交友軟體購毒，並透過超商貨到付款，前晚才取貨，檢方諭令3萬元交保。

否認做錯事 為何要道歉

不過，江在法警室3小時都未辦理交保，檢方改限制住居，江離開地檢署後表示，檢方不讓他去車上拿提款卡，況且他身上就有9400元，但為何籌這麼久，是希望記者來多一點。

媒體問他要不要向社會道歉？江一臉狐疑的說，「我要向誰道歉，我已經不是公眾人物了，我每次開演唱會，都不會有記者來，但每次出事，來的比什麼還多，我為什麼這麼慢出來，我在裡面睡覺啊，讓大家耗一下」，還說「本來我想拖到晚上」。

尤其被問到毒品來源及有無吸毒？江反嗆說，「你們不是很厲害嗎，都可以去查」、「我不需要回答你耶，你們都很厲害」。江還說，「我道什麼歉？你們去查我做錯什麼事？」由於江是首度被查獲，未來將進行觀察勒戒，全案刻由檢警偵辦中。

(中國時報)