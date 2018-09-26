個性敏感孤傲 星光黯淡難維生

2018年09月26日 04:11 中國時報 洪秀瑛 ／台北報導 ／台北報導

江明學曾是知名歌手，80年代以一曲《秋意上心頭》創下25萬張專輯銷售紀錄，但隨唱片業不景氣，推出專輯銷售不如預期，隨後轉往主持界並考取街頭藝人，也曾在燒肉店打工，偶爾上節目通告，今年7月他赴電視台錄影途中騎單車自摔，如今涉毒被捕，不順遂星路，雪上加霜。

江明學念台南一中時，寫了人生第1首歌《錦瑟》，大學時期參加台灣第1屆大專創作歌謠大賽，以創作歌曲獲獎而出道，與他同期歌手有張清芳、吳宗憲、黃安，演藝成績都相當出色，江明學之後成績平平，轉為電台、節目主持人，又因是非離開主持圈。

他曾接受媒體訪問時說，自己最愛的還是唱歌，但民歌手生存不易，於是每天開車到淡水街頭表演，14年前終於考取第1屆街頭藝人表演證照。他有次過年表演進帳數萬元，收入不錯，但也曾遭不明男子襲擊，打到顴骨碎裂引發恐慌症，後來因為要照顧年邁母親才結束街頭表演生活。

他個性敏感、孤傲、多疑，圈內好友不多，有時也因為做人不夠圓融而得罪人。獨居新店的他，今年初曾在延吉街燒烤店打工，1周3天，1個月僅領1萬5000元薪水，收入微薄，他強調經濟沒問題，到燒烤店工作只是幫20多年友人的忙，平常也幫人寫歌、寫電影劇本等。

今年7月中旬，他騎腳踏車自摔，造成顱內出血、臉部挫傷、鼻樑斷裂，約縫了100針，引來軒然大波。當時江稱，由於太多粉絲到燒烤店看他，為了不影響燒肉店生意，只好辭掉工作。8月，他到台中藝術廣場演出，談到傷勢，還自嘲「只剩右手指頭的鋼釘，等8月中拔掉，就可以再摔一次了」。

江明學昨因持有安非他命被警方查獲，江自稱已非公眾人物，看得出他對自己不順遂的星途，也充滿無奈。

(中國時報)