電動客車老總 欠500萬花酒帳挨告

2018年09月26日 04:11 中國時報 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

生產電動客車的知名大廠曾姓總經理，近7個月來，在台北市號稱小姐素質最優、消費最貴的「名亨」酒店，積欠500萬元酒帳，因店家幹部多次聯繫他還款，他都避不見面，幹部憤而提告。曾到案後供稱，並非惡意賴帳，而是懷疑遭灌單，才「尚未」埋單，警訊後，已依詐欺罪嫌函送法辦。

曾姓男子是國內生產電動客車的工業大廠負責人，公司位於新北，近年在屏東等地投資設廠。2年前配合政府綠能政策，在屏東加工出口區投資新能源電動客車製造廠，號稱初期投資12億元，總投資逾50億，立法院副院長蔡其昌還參加動土典禮。

曾姓總經理平日與客戶應酬、自己放鬆小酌，喜歡到台北市松江路的名亨酒店與其連鎖店消費。因他是大咖，過去出手闊綽，埋單也算爽快，店家幹部給他方便，讓他簽帳。

該店副總月前報案指過去7個多月來，被曾總積欠約500萬元酒帳，包括一堆框小姐出場續攤的消費，也都沒付錢，最高1個月喝了快90萬。因曾的消費屬他業績，他為此向酒店背單，扛了500萬元債務，只好向親友借貸周轉，仍被債務逼得喘不過氣，只差沒跑路。

他說，多次聯繫曾，對方都以開會、出差為由不接電話，避不見面，並透過各種管道請曾「處理」這筆帳都無效，只好帶著一大疊酒店本票與消費明細報案。

曾總日前到案，他坦承多次前往松江路、忠孝東路2家連鎖高檔禮服店消費，都找同一名幹部訂包廂安排。但他強調，與該名幹部認識已久，因他消費能力夠，幹部給他簽單，過去幾個月，他對帳單有疑慮，加上公司會計報帳流程等問題，才沒結清，否認詐欺賴帳。

警方指出，酒店賴帳不還的詐欺案件不少，但金額多半是數萬至數十萬，沒聽過破百萬的，遑論簽了500萬元都不還，令人匪夷所思。

(中國時報)