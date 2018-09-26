簽大單拚業績 景氣差追債難

2018年09月26日 04:11 中國時報 胡欣男

台北市酒店消費型態分「業績店」和「店家店」，店家自己的幹部較有空間讓大咖酒客簽大單，拉長還款期限；但近年酒店景氣差，背單風險大，不用說1個月，1周沒結清，就會被追討。像曾姓商人能欠7個月、500萬，酒店業界聽聞也不可置信。

在北市酒店界打滾多年的業幹Peter說，目前主流為業績店，業績幹部彼此間組合成一個Team，由「Team頭」出面向店家談判帶客抽成比例，每個Team大約會有30個業幹，1人每月帶30萬業績，該組每月就有千萬業績。

店家、Team頭、業幹每月拆帳，簽單採「簽1回1」，簽1張單就得回1張單，不可能讓客人簽大單、長單。

曾姓商人欠帳被告的名亨酒店，小姐素質和消費都號稱全台北最高，俗稱「公主店」，每個小姐每鐘頭至少2000元，框出場則超過2萬元。消費屬「店家店」，不讓其他業幹流動設桌，只讓店家自己幹部帶客，而幹部底下有哪些大咖常客會簽單，店家都知情。

Peter分析，店家店根據幹部業績能力，給予不同簽單額度，但一般不會超過總業績的20%。由於店家會想方設法留住大咖客人，也綁住手腕好的幹部，若遇到浪擲千金不手軟的「好客人」，會讓幹部給客人多點寬限，才有辦法積欠這麼多帳單。

雖然酒店的帳單算法，可說是「不能說的秘密」，有許多「眉角」。但不論是業績或店家店，簽單由幹部扛，業者本身穩賺不賠。

近年景氣下滑，酒店生意差，幹部不太敢讓客人簽單，如何索討欠單，成為學問，以往暴力討債反遭惡人先告狀被法辦，愈來愈多改採提告「合法」要債，逼酒客出面處理，畢竟業績幹部要業績，有能力喝花酒的大咖，最怕失了面子，也因此警方成為最大的討債集團。

(中國時報)