李新墜死真相 盛竹如旁白緝凶

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中國時報
鄭薇心／台北報導

去年9月28日，國民黨台北市議員李新墜樓身亡後，有人說他「被分手」而憂鬱輕生，將矛頭指向李新女友郭新政。李新忌日前夕，幾乎神隱一年的郭新政，主動聯絡《周刊王》，表示將在臉書成立「誰摔死了李新？」粉絲專頁，並公布一段「追凶」影片，「我要讓大家明白，是誰在欺負新哥，也請社會還我們一個公道。」據悉，該影片初剪後，分為8個章節，長達42分鐘，不僅模仿類戲劇《藍色蜘蛛網》的表現手法，更由「類戲劇天王」盛竹如主持串場！

遠雄集團創辦人趙藤雄一手催生的遠雄自由貿易港區（自貿港），近年營運表現亮眼，成了遠雄集團的金雞母。不過近年來，遠雄自貿港的貨物進出控管頻頻出包，又屢遭檢調單位查獲大批走私槍械與轉運毒品，已淪為政府掃毒的治安地雷。對此，遠雄集團發言人楊舜欽強調，一定會加強內部控管，已全面要求倉儲人員嚴格核對貨物內容與單據，海關人員也會在倉儲內協助，未來只要有異常貨物，絕對主動通報查驗。

《時報周刊》報導，「新手奶爸」林宥嘉日前擔任選秀節目《聲林之王》導師時，遇上一位神似「昔日對手」楊宗緯的參賽者，竟讓他淚灑攝影棚！《周刊王》本期附贈「電眼女神」周曉涵跨頁美照！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。

(中國時報)

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