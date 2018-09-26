強制備詢 吳音寧條款通過

2018年09月26日 04:11 中國時報 張潼 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

北農總經理吳音寧本會期拒絕進入議會備詢，引發議會不滿，但市長柯文哲也拿她沒辦法，反成代罪羔羊。市議員為此要求市府修改《台北市政府投資事業管理監督自治條例》，明定未來市府投資委託經營管理的董事長或總經理應赴議會備詢。台北市政會議25日拍板通過被稱為「吳音寧條款」的修正案，只待議會審議通過就能上路實施，除北農外，漁產、畜產、花卉公司也都適用。

尚待議會審議

自前任總經理韓國瑜開始，北農總經理就依據市議會要求到議會大會備詢，吳音寧上任之初也比照辦理，但是此會期吳援引《台北市政府投資事業管理監督自治條例》第9條規定，指市府在北農持股僅約22％，而且市府在北農股權代表為董事長陳景峻，她身為總經理則不需進入議會備詢。

不過，吳音寧不進入議會備詢，引發議員抨擊，柯文哲也數度表示不贊同，甚至還請出農委會「溝通」但都未果。不過，新法修訂後，第9條條文主要增訂「市政府提供場地並與投資事業訂有委託經營管理契約者，應於契約載明『經市議會邀請列席者，應列席報告並備詢及其違約罰則』，以督促其總經理或董事長列席市議會報告及備詢。」

換言之，因為市府提供場地給北農，吳音寧條款通過後，吳將必須到議會備詢。財政局副局長游適銘進一步表示，其餘漁產、畜產、花卉公司也都適用新的自治條例。

吳無正面回應

不過，雖該自治條例修正案剛好趕上市議會本會期臨時大會前10天在市政會議通過，但游適銘坦言，不見得大會有辦法審到此案，如果審到並通過，最快明年上路，但若審不到，必須等到下個會期重新提案。

對此，吳音寧昨受訪時未正面回應，僅稱這樣跟市府租借場地、簽訂契約的單位都要備詢，「真的很多耶！」修法之後的範圍為何、確切的條文為何，就看市府要怎麼做再說。

(中國時報)