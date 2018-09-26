夾娃娃機店 須退出學校100M

2018年09月26日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

娃娃機亂象終於有法可管！新北市府市政會議25日通過《新北市自助選物販賣事業管理自治條例》草案，規範娃娃機須距學校100公尺以上，「場主」須登記公司，機台也須經濟部評鑑，更不能擺放情趣用品、菸酒與珠寶等物品，草案將送議會審議，最快明年上路。

情趣用品、菸酒等禁止

娃娃機無人商店入行門檻和成本低、但獲利高，近年來在各大夜市、市場呈爆炸性成長，被稱作台灣經濟成長停滯下的低端經濟奇蹟。新北市經發局清查，轄區約有1134處店家，若以每家店20個機台計算，約有2.2萬機台，數量驚人，也衍生諸多社會問題。

經發局長張峯源說，這一年市府接獲上百封民眾陳情，包括距學校太近學童流連忘返、占用騎樓、擺放情趣用品、盜版物或活體生物等，目前共查獲620件違規案。

草案送審 最高可罰3萬

張峯源說，夾娃娃機由經濟部評鑑非屬電子遊戲機，不受電子遊戲場業管理條例規範，也無法令管理店家設立與經營，才擬定《新北市自助選物販賣事業管理自治條例》，首創全國法制化規範娃娃機。

經發局表示，自治條例草案全文共計10條，場所須距離幼兒園、國中小及高中職校100公尺以上，機台內商品不得有金銀珠寶、通用貨幣、電子票證、菸酒檳榔、成人情趣用品、活體生物等物品，且業者須標明負責人姓名、申訴專線，機具內提供女性聯絡資訊的「交友娃娃機」，也明文禁止，違者可罰6000到3萬元罰鍰。

張峯源指出，新北市長期以來鼓勵相關新創產業發展與創意經營，但業者也不能將創意過度衍生產生社會問題，透過自治條例管理，可以正向導引業者經營，促進無人店商機，法令公告後適用所有業者，會給業者半年時間搬遷，尋找適合店面，緩衝期過後即刻開罰。

(中國時報)