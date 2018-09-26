男童母澄清 兒沒亞斯伯格症

2018年09月26日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹3歲男童家暴受虐案引發外界關切，市府及警方處理態度也遭質疑，甚至傳言男童有亞斯伯格症、亂大小便等問題，男童母親25日親上火線澄清「我孩子沒這些問題！」市府也指男童目前健康狀況良好，將規畫妥善的長期安置計畫。

斥是生父管教問題

男童生母說，起初公部門處理時並沒有很積極，直到臉書粉絲團爆出此事，態度才大轉變，目前已與相關單位釐清誤會。她也責怪社會處在沒有經過她同意下，拍攝社工人員抱小孩的照片，社會處則指會虛心接受批評。

對於外界數度傳言她孩子有學習障礙、亞斯伯格症、隨地大小便，生母說已請醫院證實，並沒有就診紀錄，孩子大小便都會開口說，所以是爸爸的管教問題，小孩原本很活潑，也很會撒嬌，並非爸爸說的那樣。

竹市議會昨也抨擊市府標榜「幸福兒童城市」，卻發生震驚社會虐童案，要求相關單位徹底檢討，市長林智堅放低身段表示會虛心檢討，也希望外界不要繼續抨擊社工及警察人員。

將由生母帶回安置

社會處副處長魏幸雯說，事發晚間社工與男童媽媽、姑婆討論後，取得同意由媽媽及姑婆帶回安置，後續會研議長期安置計畫，針對男童爸爸跟同居人虐待問題，也會提出告訴，並採取法律行動剝奪父親親權和監護權。

至於男童及其哥哥後續安置，魏幸雯強調會積極處理，虐童案發生後，就立即提出緊急安置，由於男童母親要上班，無法同時照顧3名孩子，社會處將協助孩子住到寄養家庭，規畫長期安置計畫，不會讓男童成為小人球。

(中國時報)