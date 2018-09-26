日月潭新八景 夕照九蛙榜首

日月潭水上自行車道，以「騎享優游」獲選日月潭第三景。（日管處提供）

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中國時報
／南投報導
日月潭新八景票選出爐，「夕照九蛙」榮登榜首。（九族經理黃瑞奇提供）

日月潭山光水色，自古為文人吟詠勝境，清代即擁知名八景；隨著時空轉變、日纜改變潭區視野，日月潭國家風景區管理處2010年舉辦「經典八景」選拔與時代接軌。最近日管處再辦「日月潭新8樂．新八景」，九蛙疊像以壓倒性評價高居首位。

拉魯島仍屹立榜上

剛出爐的新八景分別為「夕照九蛙（九蛙疊像）」、「緋色櫻湖（九族櫻花湖）」、「騎享優游（水上自行車道）」、「向山映月（向山遊客中心）」、「水社迎曦（水社壩）」、「微笑山谷（大竹湖）」、「山中明珠（拉魯島）」與「情定日月（永結同心橋）」。

年輕族群打卡最愛

相較清代「潭中浮嶼、潭口九曲、萬點漁火、獨木番舟、水社朝霞、荷葉重錢、番家杵聲、山水拱秀」舊八景，除原名珠仔山或珠嶼的拉魯島，及水社的地景晨光外，其他六景都已隨時代改變而被替換。若再與7年前的經典八景相比，只剩珠嶼成了八景長青樹。

日管處因應時空背景改變，依年輕族群思維與3C產品普及化，及旅遊打卡自拍的方便性，8月1日至9月15日舉辦「日月潭新八景」網路票選活動，從20多個景點中擇取最高票前12名，聘專家委員13人於20日舉辦第2階段複選。

日管處副處長郭振陵表示，「九蛙疊像」近5、6年來，因成了水位升降指標、話題不斷，且其自拍、打卡方便性及景點本身廣受遊客喜愛，在第1階段網路票選中囊括逾6成票數，在占總分60％的初選中已奠勝基。

(中國時報)

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