南州鄉納骨堂破土 村民抗議

2018年09月26日 04:11 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

南州鄉納骨堂25日舉行破土典禮，但爭議逾年的「黑箱作業」並未因此塵埃落定，自救會會長洪譽銘號召壽元村民近百人到場舉白布條抗議、怒喊「禍延子孫」，質疑公所未開協調會就執意在南二高交流道下建嫌惡設施是阻礙交通又破壞風水，但公所強調一切依法行政。

村民質疑 公所黑箱

洪譽銘指出，南州的納骨堂建設，早在20年前就有計畫，預定地是七塊村，但後來不了了之，直到去年「突然敲定」，當時大家得知公所有意在高速公路下建設時，便透過各種管道反映做不得，一來怕交通受阻、二來門面難看、三來破壞風水，屆時難保不禍延子孫。

「但是公所都不理！」他說，公所對村民的擔心不聞不問，且從沒召開說明會或協調會，不禁令人懷疑是黑箱作業。

找地好難 鄉長為難

洪譽銘說，前壽元村長即因「私下同意建納骨堂」，去年才遭全村發動罷免而下台，由此可知，村民有多不希望納骨堂就蓋在離村莊這麼近的地方。但他強調，壽元村民並沒有不要納骨堂，是希望蓋在南二高東北角的台糖地養豬場較合宜。

南州鄉長黃盈裕則說，從土地變更到工程發包都經縣府核准，一切依法行政，且公所還花2年時間找地，礙於台糖地現在幾乎只租不賣，硬被打槍7次才找到這塊地，而它就在現有第三公墓旁，理應不會有門面隱憂，另車輛動向也做好規畫，不太可能發生交通大打結狀況。

(中國時報)