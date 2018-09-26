北農停車場賺很大 市府擬收回

2018年09月26日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

北農總經理吳音寧與北市府關係不睦，市政會議25日通過「吳音寧條款」，擬修法要求她到議會備詢，議會財建委員會昨審查預算也「補上一刀」，主張市府應將北農停車場收回自營；最後委員會做出附帶決議，要求11月底合約到期後，直接收回第二果菜市場停車場或調高使用費，維護市府權益。

吳音寧昨受訪仍強調，北農受委託經營停車場，每年都有繳交租金和使用費給市府，這些車位除供公司使用，也讓市民有較便宜的停車環境，希望討論公共政策時先以市民福祉為考量，不要針對「吳音寧」個人去討論。

北農是提供交易的平台，憑本業難以賺錢，過去都仰賴停車場、冷凍庫等收入才有盈餘，不過停車場為市府所有，過去每遇吳音寧相關爭議，都有議員喊話要市府收回停車場，以制衡北農。

財委員昨審查市場處預算，議員好奇北農停車場淨利多少？市場處說，市府委託北農經營第一、第二果菜市場停車場，每年收入約1.1億元，扣除成本有7000多萬元，市府每年約收取2900萬使用費，其餘均是北農淨利。

現場議員質疑，市府每年放棄4000多萬收入，白白給北農賺，對方還處處跟市府作對，連總經理都不來備詢，實在沒道理。委員會召集人鍾小平直言，過去睜隻眼閉隻眼，現在中央和地方都已決裂，雙方應把帳算清楚。

市場處說明，第一果菜市場停車場去年已簽約，第二果菜市場將在11月底重新議約，若要收回也僅限於B3公共停車場，其餘室內車位屬市場經營附設停車場，受農產品市場交易法等規範，有適法疑慮；不過，委員會最後仍做出附帶決議，要求市府在合約到期後，收回第二果菜市場附屬停車場或調高使用費。

(中國時報)