犯案熱點 竊案比去年多3成

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中國時報
／新北報導

娃娃機店擴張迅速，全台店家逐漸趨於飽和，但有業者們為求生存，改以「仿冒」的娃娃降低成本，有些則改以3C商品吸客，但這些3C產品反成為竊賊覬覦目標，新北市今年上半年娃娃機店竊案就比去年整年多出3成，讓警員疲於奔命。

保二總隊刑警大隊今年在新店區某娃娃機店查獲「拉拉熊玩偶」、「海賊王公仔」等仿冒品，前往業者住家查緝，共查獲近300件仿冒品，警方粗估，嫌犯經營3個多月，不法獲利逾20萬元。娃娃機店成為仿冒品銷售的管道之一，民眾一時間很難輕易分辨真偽。

源自於日本的娃娃機風行至其他國家，原本是大小朋友皆宜的遊戲，有業者為了增加收入，透過機內商品吸引消費者，雖然大多數機台內都以娃娃為主，但愈來愈多機台都改放高單價的3C產品或知名動漫的公仔。

這些3C商品要價數百元至數千元，反成為竊賊覬覦目標，娃娃機店成為竊賊犯案熱點；另外，還有每月花數萬元的熱衷玩家，因為遲遲無法抓到心愛的物品，憤而砸店偷竊，讓警方疲於奔命，無人店成了竊賊下手的新目標。

據新北市政府警察局統計，去年整年全市娃娃機店共發生101件竊案，但今年上半年已達142件，成長幅度驚人，警方除了加強巡邏外，僅能呼籲業者加強防竊機制。

(中國時報)

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