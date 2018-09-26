迎接花博 第２條聯外道路通車

「中科園區南向三合一聯外道路」25日通車，市長林佳龍（中）主持啟用儀式。（陳淑娥攝）

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中國時報
／台中報導

為紓解年底花博龐大車潮，花博第二條聯外道路「中科園區南向三合一聯外道路」25日通車啟用；台中市長林佳龍指出，盼藉此公路網串聯豐原副都心，帶動城鄉發展，真正做到縣市合併與實質升格。

林佳龍在建設局長黃玉霖陪同下主持祈福儀式，包括中科管理局長陳銘煌、立委江啟臣、市議員翁美春、陳本添、張瀞分等當地各里長均到場。

「迎接花博，美好的事情正發生中！」林佳龍表示，市府開闢多條花博聯外道路，國四神岡交流道延伸后里聯外道路「新廣大橋」已於上周啟用，中科園區南向三合一聯外道路也通車，命名為「后豐東橋」。

林佳龍強調，先後啟用的「新廣大橋」及「后豐東橋」均跨越大甲溪，且如質如期完工，可將豐原、后里、外埔、大甲、神岡等地區串聯整合，帶動地方繁榮。國道4號豐原潭子段及東豐快速道路皆已定案施工中，盼藉由豐原副都心，將北台中透過公路網串聯起來。

黃玉霖指出，在22個月施工期間，橋墩柱共面臨2次汛期豪大雨挑戰及不確定的天候因素，建設局擬定風險管理計畫以降低風險，讓工程順利完工。

中科園區南向三合一聯外道路工程北起后里區后科路與星科路交叉口、向南跨越大甲溪、南迄於豐原大道6段，全長約2904公尺、路寬30公尺，工程總經費23億7807萬元。

(中國時報)

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