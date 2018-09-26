斜坡上的藝術節 從北唱到南

部落歌手與族人點燃狼煙，象徵斜坡上的藝術節正式起跑。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

由屏東縣政府主辦「斜坡上的藝術節」系列活動，以排灣及魯凱族在地文化精神為基調，強調屏東原住民族音樂饒富情感的唱腔，今年將首次開拔台北，於29日在華山藝文特區揭開序幕，再一路從北唱到南，讓民眾聽著山林裡的歌謠、感受斜坡上的風。

屏縣府原民處長伍麗華指出，居住屏東境內排灣、魯凱族人皆自稱kacalisian，意指世代住在斜坡土地上的子民，以大武山、大姆姆山、霧頭山為聖山，在斜坡上永續傳衍族群人文、命脈與故事。

屏東縣長潘孟安說，今年藝術節系列活動熱鬧非凡，共有5個場次以不同主題展開，不同以往的是，開幕首演選在華山藝文特區，由金曲得主桑梅娟打頭陣，包括鼻笛演唱家少妮瑤、戴曉君、泰武古謠傳唱及小魯凱音樂傳唱隊，都將現場開唱。

接著回到屏東南端的滿州鄉，以南排灣音樂及滿州民謠交織呈現「斜坡心民謠」；10月27日至28日2天則在屏東市千禧公園，有精彩刺激「斜坡上的樂團大賽」全國總決賽，最後由阿美族歌手舒米恩壓軸演出。28日所有原民巨星傾巢而出，桑布伊、達卡鬧等人將合作演出。

25日宣傳活動，眾人點燃狼煙，象徵藝術節正式開跑，伍麗華強調，現場除有好吃又好玩的藝術市集外，每場次依地域及文化差異，分別安排富有文化意義的工作坊，活動精彩可期。

(中國時報)

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