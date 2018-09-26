公藝開講 重現城南地景

2018年09月26日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北地景公共藝術計畫邁入第4年，今年以「吟遊城南．書寫記憶」為主題，邀請藝術團隊創作3件臨時性公共藝術作品，深入民眾生活場域，並推出共20場講座、街區走讀和封街活動，重現城南消失的地景，讓民眾回味新店溪畔的舊時景色。

「城南」指的是清代台北城以南區域，孕育出多元移民文化和聚落地景，成為新舊融合的共榮區域。這次活動範圍遍布蟾蜍山、寶藏巖、自來水園區、溫羅汀街區、客家文化主題公園、紀州庵文學森林等地，內容豐富。

今年請來3組藝術團隊創作，包括三明治工、詩人夏夏與藝術家陳建智，分別推出3件臨時性公共藝術作品，其中坐落自來水園區思源街口廣場的「萬新鐵道.zip」，運用鋼面鏡創造出鐵軌綿延的視覺效果，民眾現場下載APP，就能結合AR擴增實境，以觸覺、嗅覺和聽覺方式與作品產生互動。

紀州庵文學森林草地上則有詩句立體字塊「誰為我停留」，客家文化主題公園跨堤平台廣場的「微觀地理模型計畫」，充滿新店溪沿岸文史景觀說明和老照片的繪畫時光屋，民眾可透過移動式套繪裝置，繪畫出過去與現在的地景變化。

策展團隊還規畫10場藝術講座、6場工作坊、8場地景導覽，帶領民眾踏尋水圳、鐵道舊址、文學聚落與藝術街角，10月13日、20日則有2場封街主題活動，現場有閱讀市集、音樂表演及手作課程等；另外，這次特別設計城南公共藝術導覽地圖，方便民眾尋訪互動。

(中國時報)