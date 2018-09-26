彰縣重陽加碼 參選人爭沾8億光

2018年09月26日 04:11 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣政府25日起開始發放年度重陽節禮金，縣長魏明谷走訪溪湖鎮、埔心鄉，親手將禮金分送給長輩，趁機訴求他關懷老人的政見已實現，更有不少參與年底選舉的參選人也紛紛到場，向老人家們噓寒問暖，爭取投自己一票。

魏明谷為兌現「孝順369」政見，經爭取縣議會同意今年重陽禮金提高為65至79歲3000元、80至89歲6000元、90歲以上9000元，全縣目前65歲以上長輩約20萬人，預計將發放出禮金達約8億元。

重陽禮金發放作業展開，溪湖、埔心、社頭、芳苑及大城等5鄉鎮率先同步於25日登場，魏明谷為宣揚老人福利政績與爭取長輩的支持與認同，專程到溪湖鎮、埔心鄉主持禮金發送作業。

魏明谷指出，彰化縣65歲以上人口約有20萬人，超過總人口的15％，顯示老人照顧已是縣府施政的重要課題。他鼓勵老人家要多參與團體生活與人互動，不僅豐富生活，更有助健康，縣府也提供許多福利，希望長輩們都能出外趴趴走。

縣議員李清木、歐陽蓁珠、溪湖鎮長楊福建、埔心鄉長張乘瑜、溪湖鎮民代表會主席邱鳳蘭、埔心鄉民代表會主席兼鄉長參選人張珮瑩等投入年底溪湖、埔心地區的參選人也都把握老人家領取重陽禮金齊聚的時機，亮相爭取曝光。

(中國時報)