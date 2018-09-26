微企業媒合 聊天機器人坐鎮

經濟部中小企業處25日舉辦微型民生服務業體驗加值應用媒合會，邀請業者相互交流。（經濟部中小企業處提供）

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中國時報
／台北報導

經濟部中小企業處25日舉辦微型民生服務業體驗加值應用媒合會，活動以「數位驅動．體驗新經濟」為主軸，邀請聊天機器人CHATISFY、訂單整合系統Orderly、創新行李寄存服務平台lalalocker等業者展示成效、相互分享，吸引大批創業者共襄盛舉。

隨著台灣進入服務業時代，規模5人以下的微型企業超過100萬家，其中6成是與大眾息息相關的民生服務業；為了協助微型企業穩健成長、提高營收，經濟部25日舉辦應用媒合會，經濟部中小企業處副處長蘇文玲表示，期盼透過業者相互交流、激發創意，促進合作機會。

與會資訊服務業者包含聊天機器人「CHATISFY」、社群訂單整合系統「Buy+1」、一站式Web服務的「錢老闆平台」、訂單整合系統「Orderly」、通訊軟體整合平台「8 Interactive」、行李寄存服務「lalalocker」等，創業家兄弟股份有限公司執行長郭書齊也分享多年的電商經驗，鼓勵微型企業抓住時機、勇於挑戰。

程澈科技Buy+1執行長古偉君表示，目前合作的商家已經超過千家，微型企業創業最重要的事情就是要選對目標，當初搶得先機也讓後續的推動較為順利；第二是台灣市場比想像中的大，不用擔心在台灣創業沒生意做，但最重要的還是「堅持」下去。

(中國時報)

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