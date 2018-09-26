823淹水補助 毋須逐戶認定

2018年09月26日 04:11 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

823水災造成許多人家園受損，後續淹水認定問題卻爭議不斷，25日縣議會總質詢，議員黃嫈珺以義竹鄉後鎮村空拍照提出質詢，質疑部分住戶認定未過，綜合規劃處處長李明岳表示，縣府在21日派他及社會課承辦人到行政院國家發展委員會參與相關會議，當日討論後達成決議，並明文寫下「毋須逐戶認定」，受災戶只要向公所申請淹水補助，周圍有相關事證即可，無需自行拍照舉證。

黃嫈珺在議會質詢時表示，目前地方淹水救助認定，還是逐戶丈量淹水高度，就有義竹鄉後鎮村民向她反映，周圍鄰居都通過，只有他沒過，黃嫈珺質疑所謂從寬、從速卻在實際執行上有諸多爭議。

李明岳對此表示，因黃嫈珺20日的質詢，讓縣長了解此問題，21日即派他與社會局李姓承辦人北上行政院國發會參與相關會議，靠著李姓承辦人從88風災以來的第1線經驗及黃嫈珺提供的823水災相關照片，成功將關鍵的「毋須逐戶認定」明文寫進公文中，讓執行認定的公所、村幹事有所依據。

黃嫈珺進一步質疑新標準是否馬上適用，李明岳說，國發會公文25日會轉發至各公所，災民只要到公所申請並填寫切結書即可，以空拍照範圍，排除有淹水閘門者及墊高戶或左鄰右舍有淹水50公分的照片，即可從寬認定。

(中國時報)