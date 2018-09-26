823淹水補助 毋須逐戶認定

友善列印
中國時報
／嘉縣報導

823水災造成許多人家園受損，後續淹水認定問題卻爭議不斷，25日縣議會總質詢，議員黃嫈珺以義竹鄉後鎮村空拍照提出質詢，質疑部分住戶認定未過，綜合規劃處處長李明岳表示，縣府在21日派他及社會課承辦人到行政院國家發展委員會參與相關會議，當日討論後達成決議，並明文寫下「毋須逐戶認定」，受災戶只要向公所申請淹水補助，周圍有相關事證即可，無需自行拍照舉證。

黃嫈珺在議會質詢時表示，目前地方淹水救助認定，還是逐戶丈量淹水高度，就有義竹鄉後鎮村民向她反映，周圍鄰居都通過，只有他沒過，黃嫈珺質疑所謂從寬、從速卻在實際執行上有諸多爭議。

李明岳對此表示，因黃嫈珺20日的質詢，讓縣長了解此問題，21日即派他與社會局李姓承辦人北上行政院國發會參與相關會議，靠著李姓承辦人從88風災以來的第1線經驗及黃嫈珺提供的823水災相關照片，成功將關鍵的「毋須逐戶認定」明文寫進公文中，讓執行認定的公所、村幹事有所依據。

黃嫈珺進一步質疑新標準是否馬上適用，李明岳說，國發會公文25日會轉發至各公所，災民只要到公所申請並填寫切結書即可，以空拍照範圍，排除有淹水閘門者及墊高戶或左鄰右舍有淹水50公分的照片，即可從寬認定。

(中國時報)

微企業媒合 聊天機器人坐鎮 旅客怕綠島變關島 返台躲颱風

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。