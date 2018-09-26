賴揆新解 證明雨下得多大

2018年09月26日 04:11 中國時報 鄭舲 、 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

823豪雨造成中南部縣市淹水成災，高雄市在水退了以後，路面出現多處坑洞。國民黨立委費鴻泰25日在立法院會質詢時質疑，高雄市路面出現超過5千個坑洞，是否代表基礎工程官商勾結？行政院長賴清德回應，「5千多個坑洞足以證明雨下得有多大」，還好中央地方合作治水，高雄市有15個滯洪池，應該肯定高雄。

823連日豪雨造成高雄市路面嚴重破損，市區道路大大小小的坑洞超過5千個，有些破洞還深達30多公分，每輛車經過都像「跳跳車」，還有不少騎士被坑洞所害，自摔受傷。

費鴻泰批評，天災自古就有，但這次水災的檢討報告，卻把責任推給老天爺。賴清德2014年談治水政績，還誇口「淹了30年的痛苦，我花3年解決」，根本只會邀功諉過。賴清德解釋，他的原話是，台南市把未來治水30年的工作，用應急工程搭配原來基礎與地形地物，3年把它完成，媒體誤解了他的意思。

費鴻泰接著指出，柏油每隔2到5年一定會重鋪一次，為何會出現5千多個坑洞，因為「柏油只有那麼厚」，他強力懷疑有無官商勾結。賴清德表示，這5千多個坑洞，正足以證明雨下得有多大，但這幾年來，還好中央地方共同合作治水，高雄市有15個滯洪池，蓄洪水量超過3百萬公噸的水。

費鴻泰說，5千多個坑洞，可能代表5千多個弊案，應該要去檢討。賴清德強調，「地方在鋪（柏油），全國都有一致的標準。」

(中國時報)