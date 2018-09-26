喬債務怒砍人 男判2年6月

2018年09月26日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市1名秦姓男子（60歲）因為欠錢，和債主委託的簡姓男子（38歲）於5月底，相約位在壽山路上的咖啡廳內談判；因債務談不攏，秦男竟拿出預藏的2把刀朝簡男與簡的陳姓友人（40歲）砍過去，造成簡頸部13公分刀傷、陳胸口刀傷。基隆地院近日依殺人未遂罪判秦2年6月有期徒刑，可上訴。

警方表示，秦與簡之間有債務問題，雙方相約在中正公園遊客服務中心附近的咖啡廳談判，簡則帶上了陳男一同前往，雙方相談一陣子後，因談判破裂，引發口角，秦盛怒之下拿出預藏的1把水果刀及1把小型西瓜刀朝2人砍過去。

簡男的頸部當下被秦男砍出了約13公分的刀傷，當場血流如注，傷勢較為嚴重，而陳男也被波及，胸口被刀砍傷，警方獲報後迅速到場逮人，簡與陳2人被緊急送往衛生福利部基隆醫院急救，而秦則拿著西瓜刀在現場與警方對峙將近半小時。

「不要靠過來！」秦男在與警方的對峙過程中，還拿著西瓜刀放在自己頸部間，試圖自裁，手上也有些許刀傷，但在警方好言相勸之下，才終於棄刀歸案，而秦男經訊問後，也被依殺人未遂罪移送基隆地檢署偵辦。而簡與陳2人經治療後，所幸無大礙。

基隆地院於19日判決出爐，將秦男犯案使用的西瓜刀、水果刀沒收外，依殺人未遂罪判秦有期徒刑2年6個月，全仍可上訴。

(中國時報)