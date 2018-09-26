澎湖產業創新研發 新品滿堂彩

澎湖縣地方產業創新研發推動計畫（SBIR）成果發表，為地方經濟發展注入新活水。（陳可文攝）

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中國時報
／澎湖報導

響應2019地方創生元年，經濟部與澎湖縣府攜手輔導地方產業創新研發，15家在地企業舉辦106年度澎湖縣地方產業創新研發推動計畫成果發表會，嶄新產品登場贏得滿堂彩。

經濟部力挺澎湖縣挹注經費，積極投入輔導地方性產業轉型再造，提升競爭力及永續經營發展，連續7年展開地方產業創新研發推動計畫（SBIR），澎湖地方中小企業共襄盛舉。

去年報名參與最熱烈，中央與地方輔導基金高達1160多萬元，澎湖縣15家廠商提報創新計劃，內容涵蓋旅遊、低碳、生計、食品加工、文化創新等各面向。

分享研發豐碩成果，廠商們聯合舉辦成果發表會，縣長陳光復、議長劉陳昭玲蒞臨現場加油打氣，強調中小企業是澎湖經濟命脈，號召一起加入計畫，帶動地方產業蓬勃發展創造競爭力。

參展項目包括：水下360度婚紗攝影、身障者遊程及水上輔具、澎湖專屬桌遊製作、紫菜萃取多醣體產品、綠能夜間旅遊、研製新型獨木舟、醬料包麵線組合、八寶醬、SPA大體沐浴車、馬術體驗民宿、澎湖味法式料理、風茹草奈米化妝品等研發新產品。

縣府表示，去年計畫成效卓著，為地方增加2289萬元產值並提供26個就業機會，澎湖產業注入新活水，未來期許在地產業特色推廣行銷全世界。

(中國時報)

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