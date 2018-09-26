林姿妙闢謠 二備金依法支用

2018年09月26日 04:11 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

國民黨宜蘭縣長參選人、羅東鎮長林姿妙25日被媒體批「亂花救命錢」，但羅東鎮公所反擊說，報導所言是危言聳聽，「救命錢」是災害準備金，而非第二預備金，公所相關支用皆依法行政，無任何違法情事。

有媒體以亂花救命錢為題，指林姿妙濫用二備金，並指羅東免費營養午餐明年恐跳票、「任內不曾出國」是謊言等批評。

林姿妙回應說，第二預備金相關的支用公所皆依法行政，無任何違法情事，災害準備金為救命錢，二備金不等於災害準備金，縣政府及各鄉鎮公所，二備金編列的執行都依預算法規定，也通過審計室的查核，一切都依法行政。

鎮公所指出，公所二備金補助國內團體都依預算法規定辦理，農委會主委林聰賢在羅東鎮長任內，97、98年度以二備金補助外鄉鎮有53案，縣府107年度第1季至第2季以二備金受理核定補助計畫及活動，也有5300餘萬元。

二備金不等於災害準備金

鎮公所表示，宜蘭市、羅東鎮、礁溪鄉…等鄉鎮市，均有補助國內團體案件，鎮公所補助執行案件與各公所皆依法辦理；明年補助學童營養午餐費用一案，公所秉持對孩童、長者、弱勢族群的照護，108年度相關預算社會課已編列，經代表會年底定期會通過即可實施。

鎮公所強調，林鎮長近9年任期間，僅為推展國際友誼，在前年11月間赴日本西都市簽訂友好親善宣言，全程含飛行時間不到27小時，未曾有過觀摩考察出國的行程。

營養午餐補助預算已編列

鎮公所重申，近日因年底選舉的政治因素，各項鎮政業務推動常遭莫名抹黑，請各界勿再以政治因素干擾公所團隊推動的業務，有關特定媒體對公所推動各項業務的不平衡報導，為免影響公所業務推動，相關議題之後不再回應。

(中國時報)